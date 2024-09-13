Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о приходе 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

- Агент Дзюбы и сам он до последнего ждали. Наверно, надеялись, что объявится кто-то из московских клубов. В столице же прекрасная жизнь, большие деньги, много ночных клубов и развлечений, а в провинции нет такого. Знаете, есть поговорка: может, и не поможет, но не навредит. В первых трёх-четырёх матчах Дзюба наверняка принесёт пользу «Акрону», будет толкаться на поле, может, забьёт что-то. А потом уже будет как получится дорабатывать свои деньги. Причём хочу отметить, что молодого Эльдарушева, который хорошо забивал в Первой лиге и помог команде выйти в Премьер-лигу, «Акрон» почему-то отдал в «Балтику», – подчеркнул Стипиди.

В прошлом розыгрыше чемпионата России Дзюба провёл 21 матч за московский «Локомотив» и забил 4 мяча.

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