Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил приход Артёма Дзюбы в «Акрон».

- Я считаю, что «Акрон» подписанием Дзюбы усилил свою атакующую линию. Потому что Артём достаточно опытный нападающий. Думаю, он ещё многим командам попортит нервы. Так что это хорошее приобретение. Впереди у них должно всё хорошо быть, – выразил уверенность Шипицин.

Дзюба может дебютировать за «Акрон» послезавтра, 14 сентября, когда тольяттинский клуб сыграет дома в РПЛ с «Химками».

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