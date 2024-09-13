Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в московский ЦСКА на правах аренды из «Сочи» 21-летнего венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы.

- Гуарирапа, я думаю, укрепит ЦСКА. Когда он появился в «Сочи», я был удивлён, где они его нашли, но оказалось, что это интересный нападающий. Теперь он пошёл на повышение. ЦСКА нужно было усиление в атаку, потому что ушёл Чалов. И правильно, что ЦСКА пораздавал тех, кто имел мало игровой практики или не хотел играть за клуб – Мендеса, Давилу, – сказал Стипиди.

Контракт Гуарирапы с ЦСКА рассчитан до конца нынешнего сезона. 13 сентября, «красно-синие» сыграют в рамках чемпионата России с «Зенитом».