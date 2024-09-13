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Тренер «Акрона» впервые обратился к Дзюбе

13 Сентября 2024 • 13:59 Комментировать
Акрон
...
Химки
15.09 16:30

Нападающий Артём Дзюба уже приступил к тренировкам с «Акроном» - соответствующее видео показала пресс-служба клуба. Перед началом тренировки к Дзюбе обратился тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Большой день в целом для нашей команды. У нас в команде появился, не побоюсь этого слова, один из выдающихся форвардов российской современности – Дзюба Артём.

Артём, я уверен, что с твоим приходом мы становимся сильнее. Я бы очень хотел, чтобы ты как личность, как человек, который в своё время смог объединить целую страну в том матче, где ты собрал ребят в сборной и сказал правильные слова, вот я хочу, чтобы таких действий с сегодняшнего дня в нашей команде становилось всё больше.

Здесь есть ребята, которые абсолютно честолюбивы, которые делают большую работу, скажу тебе честно. Я их всех люблю и уважаю. С твоим приходом, я уверен, у нас всё станет ещё намного лучше, стремительней и сильнее в плане нашего менталитета. Вот это то, чего я в первую очередь жду от тебя.

Со своей стороны хочу пожелать тебе добра, здоровья твоим родным и близким. Пускай спорт тебе помогает, а святой Георгий сопутствует. Дай Господь, чтобы всё у тебя получилось», - сказал Тедеев.

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Артём Дзюба Акрон Заур Тедеев ещё теги

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