«Акрон» показал видео с Дзюбой

Нападающий Артём Дзюба под занавес летнего трансферного окна в России перебрался в «Акрон». 36-летний футболист уже начал тренировки с новой командой. Пресс-служба клуба из Тольятти показала видео, на котором Дзюбу приветствует главный тренер команды Заур Тедеев.

Стоит сказать, что ближайший матч Премьер-лиги «Акрон» проведёт в воскресенье, 15 сентября. В этот день команда Заура Тедеева будет принимать «Химки». Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент, после семи сыгранных туров, «Акрон» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.