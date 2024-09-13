Бубнов назвал точный счёт матча «Оренбург» - «Локомотив»

В рамках восьмого тура Премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом». Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:3. У москвичей будет явное игровое преимущество, но «Оренбург» отлично выступает на домашнем поле, где много забивает. Поэтому зрителей может ожидать результативная встреча», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Оренбург» - «Локомотив» состоится завтра, 14 сентября. Начало запланировано в 12:00 по московскому времени. По итогам семи туров хозяева располагаются на 12-м месте в таблице, а «железнодорожники» - на третьем.