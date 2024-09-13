Бубнов сделал прогноз на матч «Рубин» - «Крылья Советов»

Восьмой тур чемпионата России откроется поединком между казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Казанская команда находится выше в таблице, и у неё всё в порядке. Но сейчас команда Осинькина получила время на работу над проблемами в обороне. «Крылья» могут сыграть вничью в Казани», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Рубина» и «Крыльев Советов» состоится на стадионе в Казани сегодня, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают восьмое место, а гости – десятое.