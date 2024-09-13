Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом».

- Вы считаете «Зенит» явным фаворитом во встрече с ЦСКА?

- Нет, конечно. Во-первых, у «армейцев» хорошая оборона. Она не даст забить питерцам. Полузащита тоже неплохая. Вот нападение пока страдает. Нашли какого-то форварда Гуарирапу. А что касается «Зенита», если будет играть Соболев - это вообще сказка.

- Почему?

- Потому что он разбалансирует команду. У питерцев другая манера игры. Что он может сделать? Не думаю, что Семак его поставит. Только если будут проигрывать, может выпустить в конце второго тайма. А так ничего страшного в «Зените» нет. Это показали предыдущие команды, с которыми он играл. Если взять футболистов поплотнее и не дать им развернуться, можно даже выиграть. Наверняка «армейцы» так и сделают. Основных игроков они плотно разберут. Я даже не сомневаюсь, что москвичи достойно сыграют в этой встрече.

- Ничья устроит ЦСКА?

- Это будет хорошим результатом, но команда Николича может победить, если будет такая дисциплина, как у «Химок» во встрече с «Зенитом».

- Как оцениваете усиление ЦСКА в это трансферное окно?

- Недавно взяли Гуарирапу, молодого парня. Надо на него посмотреть. Если он бежит вперед, а не получает мяч в недодачу - это будет здорово, потому что в ЦСКА нагружать оборону соперника просто некем. Все любят получать мяч в ноги, а нужно обыгрывать противника, на флангах в том числе. Там нужны быстрые ребята. Тогда будет толк.

- В этом матче, скорее всего, не примет участие Глушенков. Это поможет ЦСКА?

- Конечно. Он все время заряжен на удар. Надо внимательно против него играть. Не давать бить по воротам, играть близко. Без него «Зениту» будет тяжеловато.

Реклама

- На какой исход матча вы бы поставили?

- «Армейцы» могут победить или 1:0, или 2:0. Меня не очень тревожит эта игра, потому что настрой у ЦСКА будет соответствующий дома, при своих болельщиках. Он может проиграть слабой команде из-за отсутствия настроя, а «Зениту» не уступит.

Елена Григорьевская