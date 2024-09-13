Глава РФС высказался о возвращении России в турниры УЕФА

«Осенью проходит много встреч, на которых могут быть приняты решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам. Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».