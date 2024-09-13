Глава РФС высказался о возвращении России в турниры УЕФА

Глава РФС Александр Дюков поделился мыслями о возможном возвращении российских команда в международные турниры.
«Осенью проходит много встреч, на которых могут быть приняты решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам. Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. В сентябре сборная России провела товарищескую встречу с командой Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина победили со счетом 3:0.
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