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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба и Джикия нашли новые клубы в РПЛ, ЦСКА – нападающего, «Локомотив» – защитника: главные трансферы недели

13 Сентября 2024 • 12:37 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Всё самое вкусное РПЛ приберегла на закрытие трансферного окна. Многие животрепещущие вопросы были решены, позиции укреплены, отдыхал только «Зенит». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» снова посмотрел на Португалию

И снова португальский атакующий защитник 26 лет от роду. Томаша Тавареша «Спартак» пытался реанимировать после травмы крестов – не вышло. Сейчас он арендован австрийским ЛАСКом. Рикарду Мангаш будет восстанавливаться после съёмок в женской одежде и макияже. Поговаривают, из-за этого даже трансфер мог сорваться. Но футбольная составляющая взяла верх.

Рикарду Мангаш всего один полный сезон провёл за «Виторию», но уже впечатлил атакующими навыками. 15 результативных действий за 38 матчей – многие форварды такой статистике позавидуют. Этот сезон он тоже начал круто, сделав 4+2 в квалификационных играх Лиги конференций, а затем был выкуплен «Спартаком» за 2,5 миллиона евро.

«Локомотив» потратился

Продолжим говорить про «платные» трансферы, тем более, что наконец-то стрельнул «Локомотив», которому очень нужно было разбавить молодёжь. Сесар Монтес два раза подряд вылетал с последних мест Ла Лиги (сначала с «Эспаньолом», потом с «Альмерией»), ранее мог оказаться в ЦСКА или «Динамо», дважды выиграл Золотой Кубок КОНКАКАФ, играл на последнем чемпионате мира. Видно, что у защитника богатый жизненный опыт.

27-летний Монтес перебрался в «Локомотив» за 6 миллионов евро, с бонусами цена может достигнуть 8. Так много «железнодорожники» не тратили вот уже пять лет.

Нападающий для ЦСКА

Гуарирапа весной приехал в РПЛ и забил 8 мячей за 10 матчей. Шикарный старт Сауля не помог «Сочи». Команда рухнула в Первую лигу, а теперь и форварда не сумела удержать. ЦСКА в своём стиле – оформил аренду, но с правом выкупа. В осиротевшую атаку «армейцев» Гуарирапа явно приходит под основу, всё громче разговоры об отъезде в «Америку» Виктора Давилы.

Тем более, что другой чилиец ЦСКА уже покинул. Виктор Мендес отправился в Самару, «Крылья Советов» тоже арендовали игрока с правом выкупа.

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Джикия в Подмосковье

Договорились Георгий и «Химки» настолько в последний момент, что даже в заявке на официальном сайте пришлось использовать фотошоп – лицо Джикии примостили к телу Анджелковича. Был вариант у Георгия ещё и с махачкалинским «Динамо», но от него защитник отказался. В Подмосковье он получил зарплату в 4,5 миллиона рублей и контракт на год с возможностью продления ещё на столько же.

Дзюба в Тольятти

Уже в это воскресенье – битва главных свободных агентов! В матче «Акрона» и «Химок» наверняка сойдутся Артём Дзюба и Георгий Джикия. По анонсу понятно, что экс-нападающий сборной России подписал контракт с командой из Тольятти. Никто не ждал эту сделку, Дзюбу сватали в соседнюю Самару, но вместо «Крыльев» Артём подписал соглашение с «Акроном». Контракт на один сезон для 36-летнего нападающего.

Сколько Дзюба забьёт в этом сезоне?
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