Барриос высказался о матче ЦСКА - «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о грядущей встрече с московским ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Все мысли о матче против ЦСКА, это будет тяжелая игра. Две ничьи подряд? Это футбол. Каждая игра - отдельная история: мы готовимся обыграть соперника, он готовится сделать все, чтобы помешать нам», - передает слова Барриоса Metaratings.ru.

Матч ЦСКА против «Зенита» состоится в субботу, 14 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут на пятом месте, а гости – на первом.