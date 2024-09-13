Мостовой прокомментировал переход Джикии в «Химки»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».
«И для команды, и для Джикии - это хороший вариант. В том плане, что это Москва, команда с амбициями. Не думаю, что «Химки» - это сильное падение в карьере», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Напомним, что Джикия защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2024 год. В общей сложности футболист провел 215 поединков за «народную команду», отметившись пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Его рыночная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.
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