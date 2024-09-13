Барриос ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий относительно своего будущего в российском клубе.
«Могу сказать только одно - я собираюсь полностью отработать свой контракт с клубом. А там уже видно будет. Моя семья здесь очень счастлива, а значит, счастлив и я», - передает слова Барриоса Metaratings.ru.
Трудовое соглашение колумбийского полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата России Барриос провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.
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