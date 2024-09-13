Жена Карпина назвала трёх самых сексуальных футболистов, игравших в России

Дарья Карпина, супруга рулевого сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о самых сексуальных футболистах, выступавших в российском чемпионате.

«Мы даже как-то обсуждали это с мужем. Карпин – вне топа, выше всех (смеётся). Точно назову Рагнара Сигурдссона и, наверное, Илью Абаева», - цитирует Дарью Карпину Sport24.

Добавим, что Валерий Карпин в настоящий момент готовит «Ростов» к гостевому матчу против «Краснодара». Южное дерби в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги пройдёт уже в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.