Агент Джикии раскритиковал боссов «Спартака»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником Георгием Джикией, высказался о работе руководителей «Спартака». Как известно, этим летом «красно-белые» решили не продлевать контракт с Джикией. Позже московский клуб подписал в оборонительную линию Миенти Абену.

«Не смею комментировать шаги, которые предпринимает невеликое руководство великого клуба. Они видимо слушают так называемых советчиков и что-то делают в своём векторе», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

По словам Шпинёва, он не понимает концепцию «Спартака» при нынешних руководителях.

«Это закрытый пул богатых менеджеров и всё. И они превратили это в частную игрушку», - сказал Шпинёв.

Агент отметил, что Джикия по авторитету серьёзно превосходит любого из нынешних боссов в «Спартаке».

Напомним, что 30-летний Георгий Джикия в сезоне 2024/2025 будет играть за «Химки» - трансфер был оформлен прямо перед закрытием летнего окна в России.