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Канчельскис прокомментировал переход Джикии в «Химки»

13 Сентября 2024 • 12:11 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о трансфере бывшего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Всё решают деньги, поэтому Георгий перебрался в «Химки». В «Спартаке» Джикия получал больше, но в «Химках» он будет получать больше игрового времени. Он поможет «Химкам», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что 30-летний центральный защитник был включен в заявку подмосковного клуба на нынешний сезон.

После семи туров чемпионата России «Химки» набрали шесть баллов и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.

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Химки Андрей Канчельскис Георгий Джикия ещё теги
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