«Валера поржал»: Дарья Карпина назвала клуб, который предлагала мужу

Дарья Карпина, супруга тренера сборной России Валерия Карпина, призналась, что до встречи со своей второй половинкой болела за ЦСКА. По словам Карпиной, они с мужем по-доброму шутили на тему соперничества ЦСКА и «Спартака». Дарья даже в шутку пыталась пристроить супруга, экс-спартаковца, в стан «армейцев».

«Когда Валера был без тренерской работы после Армавира, я в шутку предложила: «Достань номер людей из ЦСКА, позвоню им. Увидеть тебя там было бы круто». Валера поржал в ответ», - цитирует Карпину Sport24.

В настоящий момент Валерий Карпин совмещает две должности – специалист тренирует «Ростов» и национальную сборную России.