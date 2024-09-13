Агент рассказал, почему Джикия перешёл в «Химки»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника Георгия Джикии, поведал о причинах трансфера игрока в подмосковные «Химки».
«С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать, почему, но дело не в деньгах. Очень надеюсь, что это не последний его контракт. Мотивации у Георгия вагон», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
Ранее было объявлено, что 30-летний защитник включен в заявку подмосковного коллектива на нынешний сезон.
После семи туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали шесть баллов и находятся на 13-й строчке в турнирной таблице.
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