Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подписании «Химками» защитника Георгия Джикии.

- Как отнеслись к переходу Джикии в «Химки»?

- Думаю, у Джикии было достаточно вариантов. «Химки» усилятся с его приходом, потому что это игрок хорошего, международного уровня, настоящий профессионал и очень опытный футболист с лидерскими качествами. Я был удивлен, что Георгий так долго не может найти команду.

- Почему более солидные клубы не заинтересовались Джикией? Ему всего 30 лет.

- Это вопрос к его агенту. Но мне было понятно, что без работы он не останется. «Химки» - это тоже хороший вариант. Команда неплохая и играет в Москве. Возможно, для Джикии это промежуточный вариант. Он получает игровую практику, но поиски клуба продолжатся. Джикия в состоянии еще и за границу уехать играть, ведь для защитника 30 лет - это расцвет сил.

- «Химки», вероятно, будут идти в нижней части таблицы, что не соответствует амбициям Джикии. Вас это не смущает?

- Клуб укомплектовался хорошими футболистами и ставит определенные задачи. По составу химчане мало кому уступят. Тренеру просто надо поставить команде игру.

- Джикия будет играть в основе?

- Сто процентов.

- В «Химки» пришло много новичков в это трансферное окно. Не возникнет ли сложностей, ведь ребятам надо влиться в коллектив, сыграться?

- Они профессионалы своего дела. Но если кто-то не подойдет, его отдадут в аренду или продадут. Сейчас все делается просто.

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- Будет ли у Джикии мотивация играть в «Химках», где нет высоких задач?

- Ему надо зарабатывать деньги и показывать свой уровень. «Химки» должны быть трамплином для него. В этом и есть мотивация.

Елена Григорьевская