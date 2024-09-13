Яковлев верит в чемпионство «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев оценил перспективы команды Деяна Станковича в нынешнем сезоне. По мнению Яковлева, «красно-белые» могут завоевать чемпионский титул Премьер-лиги.

«Я верю в победу «Спартака» в чемпионате России. Станкович хорошо выстроил игру, и атмосфера в команде хорошая, это видно по ребятам. У этого «Спартака» есть всё для того, чтобы бороться за чемпионство», - цитирует Яковлева Metaratings.

После семи сыгранных туров «Спартак» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на три зачётных балла (14 очков против 17).

В ближайшем туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против махачкалинского «Динамо» на выезде.