Малафеев - о новичке «Зенита»: «Демонстрирует впечатляющий уровень игры»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с журналистами поделился мнением об игре голкипера «сине-бело-голубых» Евгения Латышонка.

«Латышонок демонстрирует впечатляющий уровень игры. Его игра и статистика говорят о его уверенности и профессионализме. Потенциал у него большой. Многое зависит от того, как игрок будет развиваться дальше», - передает слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Латышонок перешел в «Зенит» из калининградской «Балтики» минувшим летом. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний голкипер сыграл семь матчей, в которых пропустил всего один мяч.