Ещенко прокомментировал трансфер Джикии

Защитник Георгий Джикия под занавес летнего трансферного окна нашёл себе команду. Опытный футболист, который по завершению сезона 2023/2024 покинул «Спартак», подписал трудовое соглашение с «Химками». Комментарий на этот счёт дал экс-одноклубник Джикии – Андрей Ещенко.

«Молодец, что нашёл команду. Поможет ли остаться «Химкам» в РПЛ? Конечно! Только играет не один игрок, а 11», - цитирует Ещенко Metaratings.

Ещенко не стал оценивать дальнейшие перспективы Джикии, а именно то, сможет ли защитник перейти в более статусную команду Премьер-лиги.

«Не знаю, удастся ли вернуться в команду первой восьмёрки. А играть сможет столько, сколько позволит здоровье», - сказал Ещенко.

На текущий момент «Химки» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.