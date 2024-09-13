Стало известно, кто позвал Джикию в «Химки»

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором подмосковных «Химок», высказался о трансфере бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Решение пригласить Джикию в «Химки» было тренерское, Артига хотел видеть Георгия в клубе. Он хороший футболист. Джикия профессионал, не думаю, что у него есть проблемы с формой», - передает слова Садыгова «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось, что Джикия включен в заявку подмосковного клуба на сезон-2024/2025.
В прошлом сезоне Георгий играл за «Спартак». 30-летний российский футболист защищал красно-белые цвета с 2017 года.
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