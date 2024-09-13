Стало известно, кто позвал Джикию в «Химки»

«Решение пригласить Джикию в «Химки» было тренерское, Артига хотел видеть Георгия в клубе. Он хороший футболист. Джикия профессионал, не думаю, что у него есть проблемы с формой», - передает слова Садыгова «Спорт-Экспресс».