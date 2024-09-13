Малафеев дал оценку работе Семака в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на признание Сергея Семака лучшим тренером РПЛ в начале сезона.

«Согласен с награждением Семака. Его работа с командой заслуживает высокой оценки. Семак прекрасно справляется», - передает слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

После семи туров чемпионата России петербургский клуб набрал 17 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на два очка. В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с московским ЦСКА. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене» 14 сентября.