Малафеев оценил переход Соболева в «Зенит»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о трансфере нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака» в стан «сине-бело-голубых».

«Соболев - амбициозный игрок. Переход в «Зенит» может стать важным шагом в карьере. Естественно, он будет стремиться завоевать симпатии болельщиков и показать, что достоин играть за наш клуб», - приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

О переходе 27-летнего центрфорварда в «Зенит» было объявлено в конце августа. Соболев подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.