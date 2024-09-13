Газзаев: «После матча с «Зенитом» станет понятно, какие шансы у ЦСКА на тройку»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем поединке между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Судя по таблице, «Зенит» подходит в лучших кондициях. Для ЦСКА эта игра станет настоящей проверкой. По итогам матча станет более понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за первую тройку», - передает слова Газзаева Metaratings.ru.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В преддверии поединка хозяева занимают пятое место, а гости – первое.