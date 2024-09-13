Барриос рассказал, как относится к Соболеву - ранее они дрались на поле

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о взаимоотношениях с нападающим команды Александром Соболевым, который пополнил ряды клуба минувшим летом.

«У нас с ним всё отлично! Теперь он с нами. Раньше мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести «Зенит» к чемпионству», - передает слова колумбийского полузащитника Metaratings.ru.

Напомним, что в 2022 году, когда Соболев выступал за московский «Спартак», между игроками произошла драка.

Александр подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.