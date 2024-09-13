Тарханов объяснил, почему ЦСКА избавился от Мендеса

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о трансфере хавбека Виктора Мендеса из московского ЦСКА в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«Мендес - провальный трансфер для ЦСКА, ведь он не заиграл в команде. Николич не увидел в Мендесе ничего особенного, поэтому игрока отдали в аренду в «Крылья Советов», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний чилийский полузащитник не сыграл ни одного поединка за «армейскую» команду.

После семи туров Премьер-лиги ЦСКА с 13 баллами занимает пятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» (6) располагаются на десятой строчке.