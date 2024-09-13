Воробьёв: «Каждый в «Локомотиве» отдаётся на 100%, в команде нет равнодушных»

«Каждый отдаётся на поле на 100%, в команде нет равнодушных. Даже при плохом результате с «Краснодаром» команда до последней минуты билась. Это не первое и не последнее наше поражение. Главное - у нас есть искра», - передает слова нападающего «Чемпионат».