Воробьёв: «Каждый в «Локомотиве» отдаётся на 100%, в команде нет равнодушных»

Форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился мнением о старте «железнодорожников» в новом сезоне чемпионата России.
«Каждый отдаётся на поле на 100%, в команде нет равнодушных. Даже при плохом результате с «Краснодаром» команда до последней минуты билась. Это не первое и не последнее наше поражение. Главное - у нас есть искра», - передает слова нападающего «Чемпионат».
После семи туров чемпионата России «Локомотив» набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на два пункта.
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