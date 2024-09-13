Корнеев высказал мнение о стоимости Барко

Экс-футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал стоимость перехода аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» в московский «Спартак».
«Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока € 16 млн. Такие деньги никакой клуб не платит. Качество у Барко есть, это 100%. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Барко пополнил ряды московского клуба минувшим летом. В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми поединках «народной команды», записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.
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