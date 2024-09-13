Корнеев высказал мнение о стоимости Барко

«Меня удивила сумма трансфера Барко: за запасного игрока € 16 млн. Такие деньги никакой клуб не платит. Качество у Барко есть, это 100%. С ним можно идти в проект, чтобы выиграть титул. Вопрос в цене», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».