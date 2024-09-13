Гасилин: «Дзюба - идеальный трансфер для «Акрона»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался насчет вчерашнего трансфера форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Я думаю, его мастерство никуда не пропало, забить гол он всегда способен. Это величина для нашего футбола, амбиции всегда присутствуют. Для «Акрона» это идеальный трансфер», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
О трансфере 36-летнего центрфорварда в тольяттинский клуб было объявлено в четверг, 12 сентября. Нападающий заключил трудовое соглашение с «Акроном» до завершения нынешнего сезона. Предыдущим местом работы Дзюбы был московский «Локомотив».
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