Гасилин: «Дзюба - идеальный трансфер для «Акрона»

«Я думаю, его мастерство никуда не пропало, забить гол он всегда способен. Это величина для нашего футбола, амбиции всегда присутствуют. Для «Акрона» это идеальный трансфер», - поделился мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».