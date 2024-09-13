«Акрон» подписал конкурента Дзюбе

Нападающий «Хапоэля» Мавис Чибота заключил трудовое соглашение с тольяттинским «Акроном». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Сроки трудового соглашения с 28-летним игроком не сообщаются. Чибота прибудет в расположение российского клуба после получения визы и будет внесен в заявочный лист на сезон после осуществления всех необходимых процедур.

Чибота провел в составе «Хапоэля» 30 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 500 тысяч евро.

После семи туров РПЛ «Акрон» с пятью очками занимает 14-е место в таблице.