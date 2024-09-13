Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

- На сто процентов правильное решение с обеих сторон. Дзюба находится на стадии финишной прямой игровой карьеры. Ему осталось забить всего четыре мяча, чтобы догнать Кержакова, и пять голов, чтобы обогнать его и стать лучшим бомбардиром в истории нашей страны. Я думаю, он их должен забить.

Может, вывеска «Акрон» выглядит и не с приставкой «супер» в кавычках, но это команда Премьер-лиги. Дзюбе надо помочь команде и внести себя в историю как бомбардира номер один. Здесь одним выстрелом убиваются два зайца. Дзюба тренировался и играл в разных непрофессиональных турнирах, поддерживал форму, мотивация у него есть. Так что ждём его голов за «Акрон», – сказал Попов.

В настоящий момент в рамках «Клуба 100» у Артёма Дзюбы 229 голов, у Александра Кержакова – 233.