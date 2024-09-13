Эменике: «Карпин может стать великим тренером»

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике в разговоре с журналистами поделился мнением о главном тренер сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо», - передает слова нигерийца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Эменике с 2011 по 2013 год выступал в чемпионате России. Нападающий защищал цвета московского «Спартака».

После семи туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 14 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.