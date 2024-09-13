Сёмин высказался о матче ЦСКА против «Зенита»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился соображениями по центральному матчу восьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом».
«Очки нужны как ЦСКА, так и «Зениту». Жду бескомпромиссный матч. У каждой команды свои козыри - у ЦСКА хорошая оборона, а у «Зенита» укомплектованы все позиции. Но у защитников ЦСКА больше слаженности», - передает слова Metaratings.ru слова специалиста.
Поединок ЦСКА против «Зенита» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – первое.
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