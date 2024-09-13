Сёмин высказался о матче ЦСКА против «Зенита»

«Очки нужны как ЦСКА, так и «Зениту». Жду бескомпромиссный матч. У каждой команды свои козыри - у ЦСКА хорошая оборона, а у «Зенита» укомплектованы все позиции. Но у защитников ЦСКА больше слаженности», - передает слова Metaratings.ru слова специалиста.