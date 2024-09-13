Монтес прокомментировал переход в «Локомотив»

«Когда мне предложили этот проект, я сразу понял, что это интересно. Доволен, что всё получилось. Не было сомнений в принятом решении. Сейчас есть только одно желание - выйти на поле», - приводит слова мексиканского футболиста пресс-служба столичного клуба.