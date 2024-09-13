Монтес прокомментировал переход в «Локомотив»

Новичок московского «Локомотива», защитник Сесар Монтес высказался о трансфере в стан «железнодорожников».
«Когда мне предложили этот проект, я сразу понял, что это интересно. Доволен, что всё получилось. Не было сомнений в принятом решении. Сейчас есть только одно желание - выйти на поле», - приводит слова мексиканского футболиста пресс-служба столичного клуба.
О трансфере Монтеса в «Локомотив» было объявлено в четверг, 12 сентября. Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года. За московскую команду защитник будет выступать под 23-м номером.
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