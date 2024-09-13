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Шалимов отреагировал на трансфер Дзюбы

13 Сентября 2024 • 09:18 Комментировать

Бывший футболист Игорь Шалимов высказал мнение о вчерашнем трансфере нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». 36-летний форвард пополнил ряды новичка РПЛ в статусе свободного агента.

«Дзюба нашёл команду в РПЛ - это уже хорошо. Для «Акрона» это хорошее подписание. Посмотрим, как это всё будет развиваться, остаётся только пожелать удачи Артёму. Он еще пошумит», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Трудовой договор Дзюбы с «Акроном» рассчитан до середины следующего года. После семи туров Российской премьер-лиги команда с пятью баллами занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Игорь Шалимов Акрон ещё теги
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