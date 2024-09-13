Шалимов отреагировал на трансфер Дзюбы

«Дзюба нашёл команду в РПЛ - это уже хорошо. Для «Акрона» это хорошее подписание. Посмотрим, как это всё будет развиваться, остаётся только пожелать удачи Артёму. Он еще пошумит», - передает слова эксперта «Матч ТВ».