Форвард сборной России Воробьёв вспомнил о поездке во Вьетнам

«Во Вьетнаме цивильности нет: грязно, мусора много, еду готовят прямо на улице. Это не по мне. Летали с женой на Мальдивы, там всё красиво, аккуратно. Здесь сервиса нет, поэтому такой отдых не особо привлекает», - передает слова нападающего «Чемпионат».