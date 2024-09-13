Форвард сборной России Воробьёв вспомнил о поездке во Вьетнам

Форвард столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв вспомнил о недавней поездке во Вьетнам на товарищеский матч национальной команды.
«Во Вьетнаме цивильности нет: грязно, мусора много, еду готовят прямо на улице. Это не по мне. Летали с женой на Мальдивы, там всё красиво, аккуратно. Здесь сервиса нет, поэтому такой отдых не особо привлекает», - передает слова нападающего «Чемпионат».
Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Вьетнама прошла на стадионе в Ханое 5 сентября. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.
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