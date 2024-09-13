Макаров: «С Дзюбой «Акрон» не вылетит из РПЛ»

Экс-футболист «Акрона» Сергей Макаров поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинскую команду. 36-летний игрок присоединился к новичку РПЛ на правах свободного агента.

«Акрон» он усилит, и с ним команда не вылетит из РПЛ. Дзюба всё равно сильный нападающий. Поможет команде, отыграет ещё сезон и, наверное, завершит карьеру. Ну, может, два», - передает слова Макарова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Дзюба выступал за московский «Локомотив». Он покинул «железнодорожников» в связи с истечением срока трудового соглашения. За «Локо» форвард сыграл 39 матчей и забил 12 голов.