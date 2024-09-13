Экс-капитан «Спартака» Джикия нашёл новый клуб в России

Защитник Георгий Джикия определился, где продолжит карьеру. 30-летний футболист будет выступать за подмосковные «Химки». Клуб внес игрока в заявку на текущий сезон, об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Ранее в прессе появилась новость, что Джикия подпишет с «Химками» однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.

Предыдущим местом работы Георгия был столичный «Спартак». За «красно-белых» защитник провел 215 поединков. Вместе с «народной командой» Георгий выиграл Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок России.

По итогам семи туров РПЛ «Химки» занимают 13-е место.