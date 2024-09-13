ЦСКА потерял одного из нападающих - известно имя

Московский ЦСКА лишился одного из своих форвардов. Виктор Давила на правах аренды перешел в мексиканскую «Америку», об этом рапортуют журналисты AM.

Как стало известно источнику, клубы окончательно согласовали трансфер. В договоре между сторонами будет прописана опция обязательного выкупа.

В прошлом сезоне Давила принял участие в 32 поединках московского коллектива. Нападающий отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Его трансферный ценник составляет пять миллионов евро.

По итогам семи туров чемпионата России «армейцы» с 13 баллами располагаются на пятой строчке в таблице.