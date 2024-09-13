Дзюба высказался о переходе в «Акрон»

Звездный российский центрфорвард Артём Дзюба высказался о своем трансфере в тольяттинский «Акрон».

«Жду с нетерпением, когда уже начну тренироваться. Всячески готов помочь команде и определённые цели как нападающий должен реализовать. Должен забивать и отдавать голевые передачи», - приводятся слова 36-летнего форварда в социальных сетях «Акрона».

В четверг, 12 сентября, было объявлено о переходе Дзюбы в тольяттинский коллектив на правах свободного агента. До этого нападающий поиграл за петербургский «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и другие клубы Российской премьер-лиги.