Радимов прокомментировал переход Дзюбы в «Акрон»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о трансфере 36-летнего форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Никто из клубов топ-5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что останется в РПЛ. От этого будет интересно. Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее было объявлено, что Дзюба пополнил ряды тольяттинского коллектива на правах свободного агента. Предыдущим местом работы нападающего был столичный «Локомотив».
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