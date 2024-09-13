Радимов прокомментировал переход Дзюбы в «Акрон»

«Никто из клубов топ-5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что останется в РПЛ. От этого будет интересно. Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».