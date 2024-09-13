ЦСКА обратился к новому нападающему команды

Московский ЦСКА посредством своих социальных сетей обратился к новичку команды – нападающему Саулю Гуарирапе.

«Сауль, добро пожаловать домой», - говорится в публикации «армейского» клуба.

Москвичи арендовали 21-летнего венесуэльского футболиста у «Сочи». В соглашении прописана опция выкупа игрока. За столичный коллектив Гуарирапа будет выступать под девятым номером.

После семи туров чемпионата России ЦСКА набрал 13 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Ближайший матч ЦСКА проведет как раз против питерцев.