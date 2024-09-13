Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в тольяттинский «Акрон» свободным агентом 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

- «Акрон» для Дзюбы как реабилитационный центр. Уходя – уходи. Я понимаю, если бы Дзюба обладал какими-то серьёзными качествами. Например, ты теряешь физическую форму, но компенсируешь это мастерством, мышлением, техникой. На этом уровне, где-то в домашних матчах, на стандартах Дзюба, может, и принесёт «Акрону» пользу какую. Но я думаю, он пошёл туда просто доиграть, продлить чуть-чуть футбольный век свой, – предположил Чугунов.

Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив».