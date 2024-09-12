Бывший форвард «Рубина» Лисакович перешёл в «Балтику»

Талантливый нападающий Виталий Лисакович покинул «Рубин» и подписал контракт с «Балтикой». Об этом сообщает Transfermarkt.

В своем прошлом клубе Лисакович так и не смог найти общий язык с главным тренером Рашидом Рахимовым. Если Леонид Слуцкий и Юрий Уткульбаев использовали форварда, то нынешний специалист посадил игрока на скамейку и в нём не нуждался.

Всего за «Рубин» Лисакович сыграл в 46 матчах. За это время нападающий забил 16 мячей. Также на его счету 5 голевых передач.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне весной Виталий уже играл за клуб из Калининграда. Тогда его отдали в аренду. Недавно «Балтику» возглавил Андрей Талалаев, который хотел пригласить к себе форварда, ещё работая в «Торпедо».

Также добавим, что сегодня в «Балтику» перешли защитники «Химок» Олег Исаенко и Сергей Варатынов. Ещё команда подписала контракт с нападающий Хызыром Аппаевым. До этого он играл за «Факел».