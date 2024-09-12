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Бывший форвард «Рубина» Лисакович перешёл в «Балтику»

12 Сентября 2024 • 22:17 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
1 2.20 X 3.30 2 3.40
Через 20 ч. 24 мин.
Талантливый нападающий Виталий Лисакович покинул «Рубин» и подписал контракт с «Балтикой». Об этом сообщает Transfermarkt.
В своем прошлом клубе Лисакович так и не смог найти общий язык с главным тренером Рашидом Рахимовым. Если Леонид Слуцкий и Юрий Уткульбаев использовали форварда, то нынешний специалист посадил игрока на скамейку и в нём не нуждался.
Всего за «Рубин» Лисакович сыграл в 46 матчах. За это время нападающий забил 16 мячей. Также на его счету 5 голевых передач.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне весной Виталий уже играл за клуб из Калининграда. Тогда его отдали в аренду. Недавно «Балтику» возглавил Андрей Талалаев, который хотел пригласить к себе форварда, ещё работая в «Торпедо».
Также добавим, что сегодня в «Балтику» перешли защитники «Химок» Олег Исаенко и Сергей Варатынов. Ещё команда подписала контракт с нападающий Хызыром Аппаевым. До этого он играл за «Факел».
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Евро-Футбол.Ру,
Химки Рубин Факел Балтика Хызыр Аппаев Виталий Лисакович Олег Исаенко Сергей Варатынов Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

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