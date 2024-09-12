Борис Игнатьев оценил трансферную кампанию «Спартака»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о покупках «Спартака» в летнее трансферное окно.

— На футбольном поле я вижу удачные приобретения. Появились хорошие футболисты, которые цементируют игру команды, — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Стоит напомнить, что в текущий период дозаявок «Спартак» приобрел Эсекьеля Барко, Маркиньоса, Игоря Дмитриева, Рикарду Мангаша, Виллиана Жозе, Миенти Абену и Александра Довбню.

После семи туров «Спартак» находится на четвертой позиции в чемпионате России, имея на своем счету 14 зачетных баллов.

15 сентября «Спартак» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо». Игра восьмого тура РПЛ начнется в 19:00 по мск.