«Спартак» сможет досрочно вернуть Маслова из «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов сможет вернуться из «Сочи» в стан «красно-белых» в январе 2025 года.

Как утверждает Metaratings, в арендном соглашении футболиста прописан пункт, согласно которому «Спартак» может отозвать Маслова до 31 января 2025 года.

Стоит сказать, что следующим летом у 24-летнего защитника истекает трудовой договор со «Спартаком».

Сегодня, 12 сентября, «Спартак» объявил об уходе Павла Маслова и Павла Мелёшина в аренду в «Сочи».

После семи сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 14 очков.