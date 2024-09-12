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«Спартак» сможет досрочно вернуть Маслова из «Сочи»

12 Сентября 2024 • 21:27 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов сможет вернуться из «Сочи» в стан «красно-белых» в январе 2025 года.

Как утверждает Metaratings, в арендном соглашении футболиста прописан пункт, согласно которому «Спартак» может отозвать Маслова до 31 января 2025 года.

Стоит сказать, что следующим летом у 24-летнего защитника истекает трудовой договор со «Спартаком».

Сегодня, 12 сентября, «Спартак» объявил об уходе Павла Маслова и Павла Мелёшина в аренду в «Сочи».

После семи сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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