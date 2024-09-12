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ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из «Сочи» официально

12 Сентября 2024 • 21:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.10 X 3.30 2 2.35
14.09 16:30

Центральный нападающий Сауль Гуарирапа стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

Столичный клуб арендовал 21-летнего венесуэльца у «Сочи». Уточняется, что в договоре прописана опция выкупа игрока. За ЦСКА Гуарирапа будет выступать под девятым номером.

Гуарирапа играл за «Сочи» с января 2024 года. За это время он появился на поле в 20 матчах во всех турнирах, забил десять голов и записал в свой актив четыре ассиста.

Контракт форварда с «Сочи» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 млн евро.

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