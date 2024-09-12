Гуарирапа перешёл в ЦСКА — источник

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа уже перебрался в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Мерло.

По информации источника, 21-летний футболист взял девятый номер в «армейском» клубе.

В нынешнем сезоне венесуэльский форвард принял участие в девяти матчах Мелбет-Первой лиги России, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором трех результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Гуарирапы составляет 1,2 миллиона евро.

14 сентября ЦСКА примет «Зенит». Начало матча восьмого тура чемпионата России запланировано на 16:30 по столичному времени.